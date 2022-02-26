День в истории: открытие музея Урманче, 310 лет Тульскому оружейному заводу, первый «Volkswagen»

Чем примечательна дата 26 февраля

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 26 февраля, Всемирный день неторопливости. В разные годы и столетия в этот день заключили Роскилльский мирный договор, основали Тульский оружейный завод, Польша стала частью Российской империи, придумали термин микроб, в нашей стране образовали Коми-Пермяцкий национальный округ, в Германии выпустили выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген», в США создали Национальный парк «Гранд-Каньон». Родились французский писатель-романтик Виктор Гюго, американский промышленник, создатель джинсов Леви Страусс, русский психиатр Владимир Сербский, русская революционерка Надежда Крупская, первая в мире женщина — капитан дальнего плавания Анна Щетинина, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, американский певец Джонни Кэш. Умерли русский философ Петр Струве, немецкий художник Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн, российский конструктор Василий Калашников, немецкий философ Карл Ясперс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Бенефис Василия Качалова в Казани и переименование обсерватории в честь Энгельгардта

26 февраля 1900 года состоялся прощальный бенефис Василия Качалова на казанской сцене. Актер играл три театральных сезона, с 1897 по 1900 год, на сцене Казанского городского театра. Его рекомендовал известный актер Александринского театра Давыдов, руководивший кружком любителей в Санкт-Петербургском университете, где Качалов учился. Будучи начинающим актером, Качалов был принят на выходные и эпизодические роли с окладом 100 рублей в месяц. Уже через месяц он был замечен публикой. На казанской сцене артист сыграл множество ролей в различных амплуа и жанрах. В Казани он также познакомился со своей женой Ниной Литовцевой. В 1900 году Качалов получил приглашение из только что открывшего Московского общедоступного художественного театра от Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и переехал в Москву.

Фото: Максим Платонов

26 февраля 1904 года Астрономическая обсерватория, расположенная в пригороде Казани, получила имя в честь астронома Василия Павловича Энгельгардта, завещавшего Казанскому университету все свое оборудование. Она была основана в 1901 году на средства астронома Дмитрия Дубяго и оснащена оборудованием Энгельгардта. Причиной ее открытия послужило неудобство наблюдения в центре города. Строить новое здание начали в 1899 году. Конструкция меридианного зала обсерватории позволяла быстро выравнивать внешнюю и внутреннюю температуру, что делало его уникальным в своем роде. Кроме основного здания были построены два деревянных домика со сдвигающимися крышами для наблюдения на малых переносных инструментах, в 1908 году — каменная башня с вращающимся куполом для гелиометра и второй деревянный жилой дом. На сегодняшний день в структуру обсерватории входят четыре научных отдела: метеорный, астрометрический, фотографической астрометрии и конструкторская группа.

Фото: Максим Платонов

26 февраля 1999 года в Казани был открыт музей выдающегося скульптора, художника и одного из основоположников профессиональной татарской живописи Баки Урманче. Он расположился по адресу улица Щапова, 20 в двухэтажном каменном особняке с мансардой. Здесь представлены больше 70 произведений графики, скульптуры и живописи. Экспозиция построена в хронологическом порядке и дает посетителям возможность ознакомиться со всеми этапами творчества художника. На первом этаже музея расположен зал с самыми масштабными и значительными произведениями Урманче, такими как картины «Сабантуй», «Приезд Ибн Фадлана в Болгары», бюст Габдуллы Тукая и другие, на втором — пейзажи и портреты, на третьем можно увидеть мемориальный уголок мастерской художника с личными вещами.

Фото: Михаил Козловский

Получена первая в России ртуть и образован Коми-Пермяцкий округ

26 февраля 1712 года указом Петра I был основан Тульский оружейный завод. Качество его продукции было очень высоким и сразу же обеспечило предприятию международное признание. Оно обеспечивалось высокотехнологичным для тех времен оборудованием, передовыми методиками производства и высококвалифицированными мастерами. Завод был оснащен водяными машинами, станками для сверления и наружной и внутренней отделки стволов, точилами, молотами. Высокие требования предъявляли и к сырью. Огнестрельное оружие делали из дамасской стали, клинки — из хорошо режущегося литого булата. Тульское оружие стало считаться эталоном для других российских оружейных предприятий. На сегодня — это старейший оружейный завод в России.

Фото: wikipedia.org

26 февраля 1886 года в Горловке произвели первую в России ртуть промышленным способом. В 1879 году горный инженер Аркадий Васильевич Миненков открыл месторождение ртутных руд. С 1883 года его разработкой занималось «Товарищество ртутного производства А. Ауэрбах и К0», которое построило шахты «София» и завод для возгонки ртути. Уже в 1887 году он произвел четыре тысячи пудов ртути, а до начала XX века производство увеличилось почти в 10 раз. Благодаря этому Россия перестала закупать этот ценный металл за границей и стала экспортировать его в другие страны. Ртуть применяется в металлургии, технике, химической промышленности.

26 февраля 1925 года в составе Уральской области был образован Коми-Пермяцкий округ. В 1934 году при разделении Уральской области вошел в состав Свердловской. В 1938 году из Свердловской области выделилась Пермская, и округ вошел в состав последней. С 1977 года стал называться Коми-Пермяцкий автономный округ. В 1992 году стал самостоятельным субъектом федерации, при этом формально продолжал находиться в составе Пермской области. В 2003 году состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого АО поддержали объединение в единый субъект федерации. Его площадь составляет 32,7 тысячи кв. километров. Административным центром округа является город Кудымкар. Три района Коми-Пермяцкого округа приравнены к районам Крайнего Севера.

Заключен Роскилльский мирный договор между Швецией и Данией и создан Национальный парк «Гранд-Каньон»

26 февраля 1658 года между Швецией и Данией был заключен Роскилльский мирный договор. Таким образом, закончилась датско-шведская война 1657-1658 годов, начатая королем Дании и Норвегии Фредериком III. Дания потерпела поражение от войск шведского короля Карла X Густава и согласилась на огромные территориальные уступки. К Швеции отошли датские провинции Сконе, Блекинге, Халланд, Борнхольм и норвежские — Тренделаг и Бохуслен. Последняя обеспечивала Швеции неограниченный доступ к западной торговле. Помимо этого, страна-победительница освобождалась от пошлин за проход торговых судов через датско-шведский пролив Эресунн. А Дания была обязана препятствовать проходу через проливы в Балтийское море флотов всех стран, враждебных Швеции, предоставлять свои войска для участия в войнах Швеции и отказываться от всех антишведских союзов.

26 февраля 1936 года в немецком городе Штутгарте был выпущен первый «народный» автомобиль «Volkswagen». Его создателем стал автоконструктор и промышленник Фердинанд Порше, который организовал в 1931 году «Конструкторское бюро Порше» и занялся разработкой двигателей для автомобилей, самолетов и кораблей. Его мечтой было создание автомобиля, доступного по цене самым широким слоям населения. В 1937 году машина была запущена в серийное производство. В 1938 году в статье New York Times «Volkswagen» назвали «жуком» за внешнее сходство с этим насекомым. Прозвище впоследствии прижилось. Автомобиль быстро стал популярным. Он оказался прост в управлении, надежен и недорог. В 1955 году с конвейера сошел миллионный «Volkswagen». А в 1960-х он был самой продаваемой иномаркой в США.

Фото: vwdrive.com.ua

26 февраля 1919 года в США был создан Национальный парк «Гранд-Каньон». Он расположен в штате Аризона. На территории парка находится Большой каньон реки Колорадо, признанный одним из природных чудес света. Наиболее популярные обзорные точки находятся на южном краю каньона. Площадь парка составляет 4 927 километров. На его территории обитают сотни видов млекопитающих, рептилий и птиц. Гранд-Каньон является одним из самых посещаемых парков в США, каждый год здесь бывают около 5,9 млн людей. Также на территории «Гранд-Каньона» находится индейская резервация Хавасупай, в ней проживают 208 человек.

Фото: wikimedia.org