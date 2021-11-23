День в истории: в память о Рустеме Яхине, российская Медколлегия и «Революция роз» в Грузии

Чем примечательна дата 23 ноября

Фото: Лилия Гадельшина / Интертат.ру

Сегодня, 23 ноября, Международный день акварели. В разные годы и столетия в эту дату Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране частный музей — Румянцевский, в Англии появились первые почтовые ящики, в Шотландии спустили на воду легендарный клипер «Катти Сарк», декретом Совнаркома упразднили сословия и гражданские чины дореволюционной России, в СССР вновь разрешили аборты, в результате теракта был взорван «Боинг-737" египетской авиакомпании, в Грузии произошла «Революция роз». Родились в этот день 14-й президент США Франклин Пирс, советский писатель, нарком просвещения Анатолий Луначарский, английский физик, основоположник рентгеновской спектроскопии Генри Мозли, детский писатель, автор «Незнайки» Николай Носов. Умерли сподвижник Петра I — Александр Меньшиков, валлийский писатель Роальд Даль, советский актер Николай Годовиков, русский философ Владимир Ильин и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Повивальный институт при Казанском университете и композитор Рустем Яхин

В 1855 году 23 ноября при Казанском университете открылся повивальный институт. С тех пор в университете начали учиться девушки. На момент 1893 года в нем насчитывалось 57 слушательниц.

23 ноября в 1993 году скончался композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Рустем Яхин. Он был автором музыки Государственного гимна Татарстана. Музыкант родился 16 августа 1921 года в Казани, в семье служащего. Музыкой занимался с тринадцати лет. Окончил Казанскую детскую музыкальную школу №1 им. Петра Чайковского в сокращенный срок, за три с половиной года. Учился в музыкальном училище при Московской консерватории по классу фортепиано, но начавшаяся война прервала учебу. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. В 1950 году окончил Московскую консерваторию по классам композиции и специального фортепиано, после чего вернулся в Казань. Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. Издал 21 сборник своих песен и романсов, инструментальной музыки, клавир фортепианного концерта.

Фото: Ринат Назметдинов

23 ноября 2016 года Рифкат Минниханов был официально назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения». До этого с 1997 года он был начальником Управления ГИБДД МВД по РТ — главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по РТ.



Медколлегия, партия «Союз 17 октября» и разрешение абортов

23 ноября 1763 года Императрица Екатерина Вторая учредила в России Медицинскую коллегию. Это учреждение занималось всеми медицинскими вопросами в империи. Коллегия была создана для наблюдения за медпомощью населению, подготовкой медицинских кадров, ведения учета врачей и распределения в воинскую и гражданскую службу. Также оно контролировало деятельность казенных и частных аптек, рассматривало и оценивало научные труды отечественных докторов. Именно коллегия инициировала изучение сибирской язвы, отправив врача Степана Андреевского в Уфимскую губернию. Там лекарь подробно исследовал клинику сибирской язвы и разработал методы лечения и профилактики.

Фото wikipedia.org

23 ноября 1905 года в России была создана праволиберальная партия «Союз 17 октября». Партия представляла правое крыло российского либерализма, придерживавшееся умеренно-конституционных и антиреволюционных взглядов. Названа партия была в честь Манифеста, изданного российским императором Николаем II 17 октября 1905 года. Октябристы поддерживали политический курс Петра Столыпина, который боролся с революционерами и пытался решить насущные для страны вопросы.

23 ноября 1955 года в СССР вновь были разрешены аборты. Советская Россия стала первой страной в мире, узаконившей прерывание беременности по желанию женщин. Произошло это 16 ноября 1920 года. Желающие могли сделать операцию в специальном медицинском учреждении бесплатно. Однако в 1936 году, в связи со сложной демографической ситуацией, аборты вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Вследствие этого часто практиковались подпольные аборты. Из-за того, что их проводили люди без медицинского образования, многие женщины становились бесплодными. В итоге запрет поспособствовал не увеличению, а снижению рождаемости.

Фото wikipedia.org

23 ноября 1990 года Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР. Согласно постановлению «О положении в стране» обстановка продолжала ухудшаться и приближалась к критическому состоянию. Положение в политической, социально-экономической сферах и на потребительском рынке осложнялось, была нарушена товарно-денежная сбалансированность. Президенту СССР было предложено в случае нарушения определенных конституцией прав граждан и возникновения угрозы их жизни, здоровью и имуществу принимать все предусмотренные законодательством СССР меры, вплоть до чрезвычайных.

Введение первых почтовых ящиков и «Революция роз»

23 ноября 1852 года в Англии были введены первые почтовые ящики. До этого в качестве них использовали разные вещи: старые башмаки, привязанные к дереву, мешки или дупла деревьев в лесу. Он был сделан из чугуна. Ящики до сих пор пользуются популярностью в стране.

23 ноября 1923 года была запатентована первая электробритва. Ее создателем стал отставной подполковник армии США Джейкоб Шик. Первоначальная версия была не очень удобной — мотор нужно было держать в одной руке, а приводимый им в движение ротор с ножами в другой. В продажу бритва поступила в 1931 году и стала популярным товаром. За два года было продано больше миллиона штук.

Фото wikipedia.org

23 ноября 2003 года в Грузии произошла «Революция роз». В ходе нее тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. Главной предпосылкой к революции было недовольство управлением страной Эдуардом Шеварднадзе, правившим страной с 1995 года. Жители были недовольны экономическим положением страны, коррупцией среди чиновников, конфликтами в соседних Абхазии и Южной Осетии.

23 ноября 2004 года — день рождения популярной компьютерной онлайн-игры «World of Warcraft». Действие ее происходит в фэнтези-вселенной, где проживают люди, эльфы, орки, гномы и другие вымышленные персонажи. Доступ к игре предоставляется на основе ежемесячной платной подписки. На пике популярности игры в 2012 году в нее играло более 78 млн подписчиков со всего мира. Согласно Книге рекордов Гиннесса, «World of Warcraft» самая популярная многопользовательская ролевая онлайн-игра в мире.