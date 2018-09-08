«На примере Эфиопии можно увидеть, как бы развивалась Африка без колонизации»

Колонка казанца о жизни в Абиссинии: африканская зима в августе, 2010 год по календарю, хижины из жердей с навозом и гаджеты на солнечных батареях

«Реальное время» продолжает публиковать рассказы казанца, работающего в Африке, о жизни в разных странах этого континента. На сей раз наш автор, Айрат З, подготовил авторскую колонку о колыбели человечества — Эфиопии и крупнейшем городе в ее юго-западной части — Джимме.

«Погода сейчас — настоящая «африканская зима»



Эфиопия — одна из древнейших цивилизаций на Земле. Как уверяют сами эфиопы, причем вполне серьезно, они «приняли христианство» задолго до рождения Христа, при «царе Соломоне». И спорить с этим бесполезно. У эфиопов своя раса (одинаковая с сомалийцами). Несмотря на темный цвет кожи, они не относятся к негроидной расе: у них прямые волосы, европейские черты лица, но при этом африканская стройность тела.

В Эфиопии до сих пор живут по собственному местному календарю: к примеру, сейчас — конец декабря 2010 года. Скоро будут новогодние праздники и наступит «новый» 2011 год. Даже время в Эфиопии «свое». Отсчет суток идет не с полуночи, а с рассвета, с 6 часов «нашего» утра (стандартное время совпадает с московским). Например, если вам назначили встречу в 3 часа утра, то это означает 9 утра по «стандартному» времени. «Эфиопское» время транслируется на местном телевидении.

Погода сейчас — настоящая «африканская зима». Почти каждый день и каждую ночь льют дожди. Промозгло и по африканским меркам холодно — днем 15—20 градусов. При такой погоде самый большой плюс — почти полное отсутствие комаров (замерзли, что ли?). Зато летом, когда в Европе зима, их очень много. При этом по ночам реально холодно — температура опускается до 10 градусов и ниже. Как живут многочисленные нищие и бездомные, которых тут много (Эфиопия — относительно спокойная и стабильная страна, поэтому здесь хватает беженцев из соседних, вечно воюющих, Южного Судана и Сомали), трудно понять. Они спят на голой земле, накрывшись обрывками автомобильных грузовых тентов, или вообще зарывшись в тряпье.

«Погода сейчас — настоящая «африканская зима». Почти каждый день и каждую ночь льют дожди. Промозгло и по африканским меркам холодно — днем 15—20 градусов». Фото forum.awd.ru



«Сами каменщики — мужики, а среди их подсобников, подтаскивающих огромные камни, много женщин»

Весной, после массовых народных волнений по всей стране, в Эфиопии сменился глава государства — премьер-министр. Новый руководитель крайне популярен у местного населения, повсюду можно встретить его портреты, причем не только казенные — на учреждениях, но и на стеклах маршруток, витринах магазинов и даже на трехколесных мотоциклах-такси «баджадж».

Изменения после прихода нового премьера видны невооруженным глазом. Например, в городе Джимма начали засыпать и ликвидировать свалки (которые росли и копились прямо на городских улицах), а также делать дороги, причем в пешеходных зонах кладут не асфальт, а вручную мостят дорожки камнем. Ливневую «канализацию» — канавы вдоль дороги — выкладывают природным камнем.

Забавно, что непосредственно каменщики — мужики, а среди их подсобников, подтаскивающих огромные камни на самодельных носилках из жердей, много женщин. Ну, хоть какой-то заработок. Также были разморожены годами стоявшие стройки. Местные связывают это с тем, что новый глава отодвинул от кормушки прежних начальников-коррупционеров, и назначил новых — «честных».

Фрукты (манго, бананы), овощи (авокадо, помидоры, лук, чеснок, картошка, капуста, морковь) очень дешевы. Основа местного питания — кислющие блины-лепешки «инджарА» — тоже стоят копейки. Замечу, что местные редко едят мясо. Вообще, здесь доступны практически только баранина и козлятина, но даже при возможности выбора (что-то мясное или инджара с овощами) эфиоп скорее всего выберет второй вариант. Это вполне объяснимо — население Эфиопии в целом очень бедное. При этом достаточно дорогие арбузы (в пересчете 50 руб./кг) по 250—300 рублей за штуку (а для местных это хороший заработок в удачный день) здесь улетают очень быстро — порой приходится либо караулить, либо договариваться, чтобы отложили.

Кстати, изменения после смены власти не обошли и торговцев. Если раньше в их распоряжении была какая-нибудь убогая лавчонка с земляным полом и «витриной» из жердей и ящиков, то сейчас на том же месте можно встретить просторное светлое стационарное помещение.





«В Джимме можно встретить и церкви, и мечети». Фото womanadvice.ru



«В местных школах учат три языка: оромийский, амхарский и английский»

Эфиопия — многонациональная федерация (официально она зовется «Федеративной Демократической Республикой»). Возьмем ту же Джимму — центр провинции Оромия. Там живет одноименная народность — оромийцы — со своим языком и культурой. Также у провинции есть свой герб и флаг (похожий на ливанский). Кстати, интересно то, что главой государства является премьер-министр, а руководителем провинции — президент.

Официальная религия в Эфиопии — эфиопское православие, однако оромийцы в массе своей мусульмане. По этой причине в Джимме можно встретить и церкви, и мечети.

Оромийцам дозволено иметь свой алфавит, отличный от «титульного» в Эфиопии амхарского. Оромийцы пишут на латинице, так что практически все надписи в городе сделаны именно на ней, хотя, стоит заметить, что они дублируются на «государственном» амхарском языке. В местных школах учат три языка: оромийский, амхарский и английский.

Практически все поголовно, по крайней мере городская молодежь до 30, сносно понимают и что-то могут сказать по-английски. На медицинском факультете местного провинциального университета обучение вообще полностью проходит на этом языке, поэтому туда часто приезжают студенты и преподаватели из Европы и США для обмена опытом и изучения тропических болезней.

Получить сим-карту в Эфиопии — целая эпопея. Нужно предоставить телефонный аппарат, который обязательно внесут в базу данных (серийник и IMEI) в привязке с паспортом, сфотографироваться, и только после этого вам дадут разрешение на покупку сим-карты. Все ваши данные, включая изображение лица, хранятся в специальной базе. Вроде бы не забалуешь, однако симка легко вынимается из «зарегистрированного» телефона и вставляется в любой другой. Отлично работает. Все как у нас — «строгость» законов компенсируется необязательностью их выполнения. При этом, Wi-Fi есть везде — в аэропорту, в кафе и так далее. Подключается он без всяких паролей и регистраций. Из мессенджеров заблокирован Whatsapp, но это легко обходится при помощи VPN.

«Эфиопия — единственная страна Африки, которая никогда не была колонизирована, если не считать нескольких лет итальянской оккупации в конце 1930 — начале 40-х годов». Фото turbina.ru

«Эфиопы совершенно не агрессивны, всегда улыбчивы, доброжелательны»



Эфиопия — единственная страна Африки, которая никогда не была колонизирована, если не считать нескольких лет итальянской оккупации в конце 1930 — начале 40-х годов. Кстати, эти несколько лет оставили свой заметный след: здания и улицы, построенные итальянцами, стоят до сих пор и во многом являются украшением города, а в местную кухню добавилось блюдо «касадилья», которое похоже на шаурму, только оно не свернуто в трубочку, а складывается пополам, плюс, в начинку добавляется плавленый сыр. Очень вкусно.

В целом на примере Эфиопии можно увидеть, как бы развивалась Африка без колонизации. Слабо развивалась бы. По крайней мере, сравнение с соседними бывшими британскими колониями — Кенией, Угандой, Танзанией — будет далеко не в пользу Эфиопии. Здесь сплошь и рядом можно увидеть людей, которые мочатся прямо на улице, просто отвернувшись к ближайшей стене или к забору. Местные делают это, не обращая внимания на поток людей, проплывающий буквально в шаге от них. Стоит ли говорить, что к заборам и стенам невозможно подойти из-за жуткой вони. Такое поведение считается нормальным и никого не задевает. В основном, это характерно для нестоличных городов, но и в Аддис-Абебе можно увидеть человека, отвернувшегося к стене, а под ним струйку, тянущуюся по тротуару.

Основная масса населения даже в городе живет в хижинах из жердей, обмазанных глиной вперемешку с коровьим навозом. Полы земляные, крыши из листов гофрированного железа (в городе, в деревнях — из соломы). Естественно, без электричества, поэтому в Эфиопии очень популярны разнообразные девайсы и зарядные устройства на солнечных батареях. Выбор широчайший — от зарядки для телефона до музыкальных центров и видеокамер наблюдения.

Понятие о правилах дорожного движения здесь очень условно. На перекрестках нет светофоров, и несколько потоков, состоящих из мотоциклов, автобусов, грузовиков и пешеходов, хаотично сливаются и пересекаются друг с другом. Коровы здесь бродят, где хотят. И ситуация, когда четыре коровы вольготно разлеглись посреди оживленного перекрестка в час пик и все тщательно и осторожно объезжают их, чуть не наезжая друг на друга, абсолютно нормальна и типична. Никто при этом не сигналит, не ругается и не пытается их прогнать. Кстати, аварий, несмотря на абсолютный хаос, практически не бывает. Примечательно, что коровы здесь не являются священными животными, как в Индии, блюда из говядины готовят в любом ресторане. Помимо коров, на дороге можно встретить одинокую лошадь, стоящую посреди проезжей части. И, опять же, ее никто не прогоняет — все аккуратно объезжают животное.

«Дети при виде белого человека любят потренироваться в английском: «Эй, ю! Хау а ю? Вот из ё нэйм?» Фото turbina.ru

Благодаря своим жителям, Эфиопия может называться безопасной страной. Эфиопы совершенно не агрессивны, всегда улыбчивы, доброжелательны. Даже немногочисленные полицейские «вооружены» палочками-тросточками. При любом затруднении к тебе подойдут сразу несколько человек и постараются помочь. К примеру, хочешь купить манго у деревенской торговки, но она не понимает английского, а ты не знаешь местного языка — тут же один-два человека, говорящих по-английски, остановятся и помогут с переводом. Дети при виде белого человека любят потренироваться в английском: «Эй, ю! Хау а ю? Вот из ё нэйм?». Если ответишь, вызываешь бурный восторг — они все правильно сказали, раз я понял. К белым вообще относятся совершенно спокойно — без заискивания и без агрессии. Человек как человек. Подумаешь, «не повезло» родиться белым — бывает.