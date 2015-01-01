Француз в России 100 лет назад
В начале 2017 году в московском издательстве «Паулсен» вышли записки французского путешественника Поля Лаббе (1867—1943) «По дорогам России от Волги до Урала». Опубликованная еще в 1905 году, книга до сих пор была неизвестна в России. Автор рассказывает о своей поездке летом и осенью 1898 года по Волге, Среднему Поволжью, Южному Уралу и Прикаспию. Редактор русскоязычного издания Игорь Кучумов специально для «Реального времени» предлагает выдержки этого сочинения.
Перевод с французского уфимского филолога-франкофона Алсу Губайдуллиной.
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