Они хотят домой: соципотечники из «Салават купере» вышли на митинг

15:56, 24.06.2017 Сюжет: Соципотека в Татарстане 38
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Дербышках прошел митинг соципотечников из строящегося микрорайона «Салават купере». Более ста человек вместе с детьми вышли с плакатами на площадь перед ДК им. Саид-Галеева.

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