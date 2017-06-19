​Обед на костре, белье на веревках и шалаш вместо санузла: как соципотечники поселились на стройке «Салават купере»

17:14, 19.06.2017 Сюжет: Соципотека в Татарстане 15 4
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Сегодня в лесопосадке за долгостроями «Салават купере» будущие жильцы комплекса разбили палаточный лагерь. По словам людей, они устали ждать давно обещанное жилье. Сегодня у них должно было быть новоселье в доме 11-4, но так как сроки сдачи высотки опять отодвинули, люди решили поселиться на стройке. Они оборудовали кухню и уже готовят обеды. Под санузел обустроили шалаш. Здесь же развесили белье.

Кстати, добросовестные подрядчики со стройки помогли им с обустройством лагеря: привезли два «КАМАЗа» с поддонами под палатки, чтобы люди не спали на голой земле. Некоторые семьи решили жить в палатках с детьми, привезли генератор, чтобы не остаться ночью в темноте. По словам «салаватовцев», к ним подъезжала полиция, но разгонять не стали.

Фотографии предоставлены активистами ЖК "Салават купере"

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 июня
    Позор ПСО!!!! До чего доводят людей!!! Строй уже!!! Имей совесть ПСО!!! Пожалей детей!!!
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  • Анонимно 19 июня
    Надо было Роналдо привезти и показать местные достопримечательности долгострой!!!
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  • Анонимно 19 июня
    Вот уж да, прославились на весь мир уже с этим Салават Купере. Неужто нельзя было достроить нормально?
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  • Анонимно 19 июня
    Достройте людям дома ,имейте совесть
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