Великие воины Татарии: генерал армии Гареев

Советский татарский военачальник и теоретик, боевой офицер, прошедший Великую Отечественную войну. Часть 24-я

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о генерале армии Махмуте Гарееве, офицере советской армии в годы Великой Отечественной войны, ставшим заместителем начальника Генштаба, а также военным советником в Египте и Афганистане.

В горниле великой войны

Махмут Ахметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске в татарской семье. В 1920-е годы семья Гареевых часто переезжала, останавливаясь в разных городах Сибири. В 1931 году семья обосновалась в Узбекистане, где юный Махмут пошел в школу. Позднее он рассказывал, что в Карши Кашкадарьинской области все говорили на узбекском и таджикском, он освоил эти два языка с детства, а мама учила его читать Коран по-арабски, что помогло ему в дальнейшей жизни и службе.

В мае 1941 года Махмут поступил в Ташкентское пехотное училище, прошел ускоренный шестимесячный курс и был направлен на фронт. По его воспоминаниям, учиться было тяжело, но учили качественно, «тому, что требовалось на войне». В ноябре был назначен командиром взвода, а потом и ротой в 99-й стрелковой Таджикской бригаде. Затем окончил командные курсы «Выстрел» и стал заместителем командира стрелкового батальона 120-й отдельной бригады 7-го гвардейского корпуса.

Позже он воевал в различных офицерских должностях в частях и подразделениях действующей армии. Войну против Германии закончил в феврале 1945 года под Кенигсбергом старшим помощником начальника оперативного отдела штаба 45-го стрелкового корпуса 5-й армии. Всего за годы войны майор Гареев был четырежды ранен и награжден пятью боевыми наградами, включая два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и орден Александра Невского.

После боев под Кенигсбергом армия была переброшена на Дальний Восток, где вступила в войну против Японии.

Служба после победы

После войны продолжил службу в штабе 5-й армии в Дальневосточном военном округе. Здесь Гареев впервые начал обобщать боевой опыт мировой войны. А также, по его воспоминаниям, некоторое время помогал формированию Народно-освободительной армии Китая.

В ноябре 1947 года начался новый этап его службы в армии — он поступил в Военную академию имени Фрунзе. Закончил он ее с отличием в 1950 году и получил назначение в Белорусский военный округ. Здесь он сначала возглавлял штаб дивизии, а затем всего Белорусского военного округа. По его воспоминаниям, Белоруссия была сильно разрушена войной и солдатам приходилось буквально строить себе военные городки — казармы, склады, парки для техники... И все это помимо строевой службы.



Его дивизия стояла в Бресте. Именно тогда при разборе завалов старой казармы его солдаты нашли кусок стены с надписью неизвестного героя: «Умираю, но не сдаюсь!». Вызвали корреспондента из Москвы. Им оказался знаменитый в будущем журналист Сергей Смирнов, воскресивший подвиг гарнизона Брестской крепости. Сначала было тяжело обустраиваться на новом месте, но постепенно быт налаживался.

В это время стало явно проявляться его стремление к штабной работе и обобщению опыта войны, его применения в современных условиях. Это было замечено командованием, и он в 1957 году был направлен на учебу в Академию Генерального штаба. Здесь Гареев написал кандидатскую диссертацию по военным наукам в вопросах подготовки и проведения тактических учений. После учебы он вернулся в Белорусский военный округ. С ноября 1959 года и по сентябрь 1970 года полковник, а позднее генерал Гареев последовательно занимает различные командные должности: заместитель командира гвардейской мотострелковой дивизии, заместитель, а затем командир гвардейской учебной танковой дивизии, начальник штаба — первый заместитель командующего общевойсковой армией.

Военный советник

В 1970 году генерал Гареев назначается начальником штаба Главного военного советника в вооруженных силах Объединенной Арабской Республики. К этому времени египетская армия и ее союзники — Сирия и Иордания, потерпели сокрушительное поражение от армии Израиля в шестидневной войне 1967 года. Египет потерял Суэцкий канал, на берегу которого израильская армия возвела укрепления и разместила технику. Казалось, что военный конфликт застыл и средств изменить ситуацию у Египта не будет.

Но президент Египта Гамаль Насер жаждал реванша. Прекрасно понимая, что египетская армия без современной техники и боевой подготовки, без серьезной проработки военной кампании победить не сможет, он сумел убедить руководство Советского Союза, что будет надежным другом и союзником и просил укрепить силы египетской армии советскими подразделениями в первую очередь авиационными противовоздушными полками. Для этого был разработан план «Кавказ», который резко увеличивал контингент советских войск до 20 тысяч солдат, а средства ПВО и авиация прикрывали столицу и Асуанскую ГЭС. Израильские летчики знали такое расположение советских войск и даже не пытались бомбить эти объекты, хотя война над Суэцким каналом шла ожесточенная.

Генерал Гареев в составе оперативного штаба должен был разработать детальный план преодоления «линии Барлева», форсирования Суэцкого канала и деоккупации Синая. План был успешно разработан. Под руководством советских советников были обучены и подготовлены воинские силы для форсирования канала и захвата плацдармов и наведения переправ. Казалось, что успех близок. Но в это время скоропостижно умирает Насер, а спустя некоторое время президент Садат решает отказаться от советской помощи. В результате военные советники были вынуждены в 1971 году покинуть Египет.

В результате в октябре 1973 года (война Судного дня) египетские войска, выполняя план, разработанный советскими советниками, успешно прорвали израильскую оборону и отбили все танковые атаки, но потом перешли в атаку и были разбиты и практически окружены израильской армией. Победная операция обернулась поражением, повлекшим кардинальную смену политики Садата и его соглашение с Израилем. В свое время на мой вопрос, как так получилось, что победа превратилась в разгром, Махмут Гареев ответил, что египтянам не хватило стойкости, а главное — выдержки. План предполагал закрепление на плацдармах и накопление войск, а они при первом успехе устремились вперед и попали в засаду, которая привела их к поражению. Вообще, он был невысокого мнения о боевых качествах египетской армии.

Вернувшись из командировки, генерал Гареев стал начальником штаба Уральского военного округа, а после возглавил Военно-научное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР, а в 1977—1984 годах стал замначальника Генштаба, получив звание генерал-полковника. Будучи заместителем по научной работе и оперативной подготовке он защитил диссертацию доктора военных наук.

В Афганистане

В этот период его карьера делает резкий поворот. Гареев получает звание генерала армии и его назначают главным военным советником президента Афганистана Наджибуллы.

Сам он с юмором описывал эту ситуацию так: «Вывели из Афгана войска, а прислали взамен одного татарина». Но надо сказать, что он довольно успешно помогал Наджибулле организовывать сопротивление наступающим войскам талибов. Например, он смог стабилизировать ситуацию в Хосте и не допустить прорыва талибов через горные перевалы.



По его словам, ситуация все время была боевой: «За нами, военными советниками очень внимательно следили в Афганистане. Ведь фактически мы там руководили операциями правительственных войск. Однажды, когда выехал из посольства под Кабул, рядом с моим «УАЗиком» взорвался снаряд. К счастью, автомобиль был уже бронированным, и я получил только контузию». Но постепенно ситуация в самом Советском Союзе стала критической. Прекратилась доставка боеприпасов и топлива. Тем самым судьба просоветского правительства была решена.

Подошла к концу и военная служба генерала Гареева. В 1992 году он был отправлен в отставку. Но это стало началом нового этапа в его биографии.

Он сосредоточился на науке и в том же году защитил докторскую диссертацию по военной истории. Он начал активно писать труды по военной истории и свои воспоминания. Всего он автор более 300 научных трудов. В 1995 году организовал Академию военных наук, став ее руководителем вплоть до безвременной кончины. Его основные работы были посвящены истории и особенностям боевых действий в Гражданской и Великой Отечественной войне, а также некоторым другим конфликтам. В этих трудах в научный оборот введено множество документов. А с 2006 года был действительным членом Академии наук Республики Татарстан.

Великий Гареев умер 25 декабря 2019 года и погребен на Федеральном военно-мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах.

