«Планерка штабов»: мозговой штурм за три недели до выборов

18:46, 22.02.2018 25 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Пятеро из семи глав региональных штабов кандидатов в президенты РФ пришли сегодня в КФУ на «Планерку штабов». Цель события — узнать, кто именно работает в штабах, кто стал доверенными лицами, и обсудить проблемы проходящей сейчас избирательной кампании.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:10
    А студентов и не позвали
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