«Планерка штабов»: мозговой штурм за три недели до выборов

Пятеро из семи глав региональных штабов кандидатов в президенты РФ пришли сегодня в КФУ на «Планерку штабов». Цель события — узнать, кто именно работает в штабах, кто стал доверенными лицами, и обсудить проблемы проходящей сейчас избирательной кампании.