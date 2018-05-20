Кадыров призвал «не переводить стрелки» на ИГ в расследовании атаки на церковь
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не переводить стрелки» на террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) в деле расследования атаки на храм Архангела Михаила в Грозном.
«Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается», — написал он в Telegram.
Кадыров не исключил, что причастность террористов к инциденту, однако отметил, что оперативная информация указывает на других заказчиков.
Ранее в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. Кадыров отметил, приказ боевики получили из одной из стран Запада. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции из Саратовской области, охранявшие церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.
Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.Происшествия
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