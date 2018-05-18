Суд арестовал главу «Роспана» Никиту Колесникова по делу о хищениях в Эрмитаже

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте до 16 июля руководителя ГК «Роспан» Никиты Колесникова. Его подозревают в хищении денег, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В музее утверждают, что компания «Мехстройтранс», находящаяся под контролем Никиты Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы «Роспан» и обналичены.

Также сегодня стало известно, что второго участника дела о хищении в Эрмитаже — бывшего замминистра культуры Григория Пирумова — Басманный суд Москвы также отправил под арест до 16 июля.