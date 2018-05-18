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Суд арестовал экс-министра культуры РФ по делу о хищениях в Эрмитаже на 450 млн рублей

16:06, 18.05.2018

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова до 16 июля.

«Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении Telegram-канала Следкома.

Ранее бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявили обвинение в хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег в размере 450 млн рублей.

Происшествия
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