Суд арестовал экс-министра культуры РФ по делу о хищениях в Эрмитаже на 450 млн рублей
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова до 16 июля.
«Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении Telegram-канала Следкома.
Ранее бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявили обвинение в хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег в размере 450 млн рублей.Происшествия
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