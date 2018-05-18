Заявление в СКР о хищении денег на строительство зданий Эрмитажа подал сам музей

Государственный Эрмитаж самостоятельно обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о хищении выделенных денег на строительство здания в комплексе фондохранилища музея в Старой Деревне. Об этом сообщается на сайте музея.



По версии следователей, мужчины похитили 450 млн рублей, заключив госконтракт без реального намерения его исполнить.

Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения.