Руководителю группы компаний «Роспан» предъявили обвинение в хищении в Эрмитаже
Руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову предъявлено обвинение в хищении выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа» денег.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следователей, мужчины похитили 450 млн рублей, заключив госконтракт без реального намерения его исполнить.
Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и Никиты Колесникова. Пирумову ранее предъявлено обвинение.Происшествия
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