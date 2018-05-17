Руководителю группы компаний «Роспан» предъявили обвинение в хищении в Эрмитаже

Руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову предъявлено обвинение в хищении выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа» денег.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следователей, мужчины похитили 450 млн рублей, заключив госконтракт без реального намерения его исполнить.

Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и Никиты Колесникова. Пирумову ранее предъявлено обвинение.