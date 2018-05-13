Задержанных на митинге «За свободный интернет» отпустили из ОВД

Все задержанные в ходе митинга «За свободный интернет», который прошел сегодня в Москве, отпущены из ОВД, их ожидают суды. Об этом сообщил Алексей Прянишников, член федерального совета движения «Открытая Россия», которое выступало соорганизатором мероприятия.

«11 задержанных были доставлены в ОВД Мещанский, еще 14 человек — в ОВД Басманный. На них составлены протоколы по 20.2 (КоАП РФ, „Нарушение правил проведения массовых мероприятий“). При этом в полиции утверждают, что их задержали по просьбе организаторов, хотя они покинули мероприятие сами и ни у кого к ним претензий не было» — цитирует Прянишникова "Интерфакс".



Ранее координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге «За свободный интернет» в Москве. Всего в нем, по данным полиции, приняли участие около тысячи человек.