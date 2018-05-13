В Керчи запустили движение по путепроводу к Крымскому мосту

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

В Керчи открыли участок дороги, который соединит два микрорайона по обе стороны Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Крыма по дорожному хозяйству.

«Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяжённостью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно после запуска движения по автоподходу к мосту», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе госкомитета Крыма по дорожному хозяйству отметили, что объект позволит разгрузить движение между микрорайоном Аршинцево и центром Керчи.

Ранее «Реальное время» писало, что заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста. Президент России Владимир Путин откроет автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая.