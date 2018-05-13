Президент Молдавии намерен встретиться в Сочи с Путиным и Пашиняном

Президент Молдавии Игорь Додон вылетел на саммит ЕАЭС в Сочи, где он планирует провести рабочие встречи с главами России, Белоруссии и Казахстана, а также премьером Армении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Вылетаю в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского Экономического совета. „На полях“ саммита запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с новым премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном» — написал президент Молдавии.



Ранее стало известно, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14 мая.