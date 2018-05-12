Неизвестный обстрелял мусоровоз возле полигона «Ядрово» и ранил водителя

Неизвестный обстрелял мусоровоз, который ехал на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья. Водитель получил легкое ранение предплечья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

«На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный из лесополосы произвел выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки» — сообщили агенству в пресс-службе.

Также сообщается, что сегодня в Волоколамске прошел согласованный с властями митинг против полигона «Ядрово».



Ранее стало известно, что совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия полигона «Ядрово» на 17 июня.