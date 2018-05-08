Следствие по «делу Скрипаля» установило 500 возможных свидетелей

Следователи собрали 1350 вещественных доказательств по «делу Скрипаля» и установили около 500 возможных свидетелей ЧП в Солсбери, несколько сотен человек дали показания.



«Офицеры продолжают изучать записи камер видеонаблюдения общей продолжительностью в пять тысяч часов", — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя премьера.

Отмечается, что расследование стало одним из самых крупных и сложных из когда-либо проводившихся контртеррористической полицией. Для него были мобилизованы более 250 офицеров контртеррористической полиции, более 160 сотрудников полиции графства Уилтшир и группа экспертов.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергала эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально — и выслала представителей дипмиссий других стран.