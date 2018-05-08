В Ижевске отменили режим ЧС, введенный после взрыва газа в многоэтажке
В Ижевске с 7 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва газа в многоэтажке по улице Удмуртской. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на официальном сайте Ижевска.
«Отменить на территории города Ижевска режим чрезвычайной ситуации с 17.00 07.05.2018 года», — говорится в документе.
Угловой пятый подъезд жилого дома в Ижевске по улице Удмуртской обрушился днем 9 ноября 2017 года — с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек. Всего в доме проживали более 540 человек.
По данным СКР, взрыв газа устроил жилец дома Александр Копытов. Он частично признал свою вину. Позже его перевели в психиатрический стационар.ОбществоВласть Удмуртия
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