В Татарстане пассажирский автобус съехал в кювет

Сегодня пассажирский автобус, который направлялся из Тольятти в Казань, съехал в кювет. В автобусе находились два водителя и 31 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина нарушил правила дорожного движения и не выбрал необходимую скорость. Из-за чего выехал на обочину встречной полосы и съехал в кювет.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ночь 29 апреля автобус с туристами из Свердловской области попал в ДТП в Удмуртии, в больницу доставлены два человека. Автобус направлялся на экскурсию в Казань.