На фанерном заводе в Зеленодольске погиб оператор рубительной машины

На Зеленодольском фанерном заводе погиб 41-летний машинист рубительной машины. По факту гибели СК РФ по РТ возбудил уголовное дело.



В ходе работы мужчина увидел затор из технологической щепы на шнековом транспортере, после чего, не остановив оборудование пультом управления и не дождавшись остановки шнека, машинист поднялся на транспортер и стал удалять затор. В этот момент рабочего затянуло в агрегат и разрубило ножами, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Следствие полагает, что трагедия произошла из-за того, что сотрудники завода допустили мужчину к работе на неисправном оборудовании, на транспортере которого отсутствовали блокировочные устройства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.