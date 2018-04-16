Новости происшествий

20:13 МСК
Новости раздела
Происшествия

ФАС заподозрила АвтоВАЗ в манипулировании ценами на техобслуживание

14:31, 16.04.2018
ФАС заподозрила АвтоВАЗ в манипулировании ценами на техобслуживание
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АвтоВАЗа из-за подозрений в манипулировании ценами на техобслуживание.

«ФАС России завершила проверку деятельности ПАО «АвтоВАЗ», в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ФАС также отметили, что в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети указывали стоимость технического обслуживания и финального прайса.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Google из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан