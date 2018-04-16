ФАС заподозрила АвтоВАЗ в манипулировании ценами на техобслуживание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АвтоВАЗа из-за подозрений в манипулировании ценами на техобслуживание.

«ФАС России завершила проверку деятельности ПАО «АвтоВАЗ», в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ФАС также отметили, что в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети указывали стоимость технического обслуживания и финального прайса.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Google из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан».