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Станция «Авиастроительная» в сезоне-2025/26 будет переименована в «Рубин Авиастроительная»

15:21, 16.07.2025

Казанская футбольная команда сегодня представила новую футбольную форму к 20-летию Казанского метрополитена

Станция «Авиастроительная» в сезоне-2025/26 будет переименована в «Рубин Авиастроительная»
Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

В сезоне-2025/26 станция «Авиастроительная» получит название «Рубин Авиастроительная». Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин».

— В честь юбилея нашего метро станция «Авиастроительная» на сезон 2025/26 станет станцией «Рубин Авиастроительная», а вдохновленная ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро, — сказано в сообщении.

Команда представила новую футбольную форму зеленого цвета к 20-летию Казанского метрополитена. Как отметили в пресс-службе клуба, геометрия линий на форме повторяет архитектуру декоративных панелей оформления станции «Авиастроительная», которая находится у базы клуба, а зеленый цвет отсылает к традиционным указателям метро.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел традиционную встречу с игроками и тренерским штабом казанского «Рубина» в преддверии старта нового сезона РПЛ.

Дарья Сайфиева

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