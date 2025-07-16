В Казани частично перекроют улицу Родины из-за реконструкции тепловода

Фото: Максим Платонов

В Казани будет частично ограничено движение транспорта по улице Родины в связи с проведением работ по реконструкции тепловода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, ограничение будет действовать с 18 по 20 июля на участке улицы Родины в районе дома №1 по проезду Яраткан.

В Вахитовском районе Казани с 16 июля по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая.

Рената Валеева