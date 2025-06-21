Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

12:23, 21.06.2025
Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Накануне российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также