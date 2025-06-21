Российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
Накануне российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР.
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