В Казани по делу ОПС «Перваки» прокурор запросил почти 20 лет для Фердината Юсупова

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали малые прения по делу группировки «Первогоровские». Ранее присяжные признали всех подсудимых виновными в серии убийств, и сегодня сторона обвинения предложила для подсудимых реальные сроки, в частности — 19 лет и 11 месяцев колонии строгого режима для Фердината Юсупова, которого народные судьи сочли организатором банды в составе ОПС «Перваки» и большинства вменяемых преступлений, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, первый вердикт по этому делу был оглашен еще в 2013 году, тогда же на его основе вынесли оправдательный приговор в отношении Фердината Юсупова, Сергея Сардаева и Валентина Лукоянова. Однако Верховный суд РФ посчитал решение коллегии присяжных заведомо необъективным и вернул дело на пересмотр. Результатом нового процесса стал возврат материалов в прокуратуру, и в последующие семь лет дело неоднократно прекращали и возобновляли.

Новый процесс по «Первакам» стартовал в марте 2022 года. Статус обвиняемых в нем получили трое ранее оправданных — Юсупов, Сардаев, Лукоянов, а также еще трое:

Леонид Андреев (материалы по нему ранее выделяли в отдельное производство в связи с болезнью);

Владислав Мухин, который 18 лет числился в розыске по заочному обвинению и в марте 2021-го был выдан Болгарией;

Александр Ерусалимский.

При этом на скамье подсудимых де-факто оказалось лишь четыре человека, поскольку к старту процесса двух обвиняемых уже не было в живых, но их родственники отказались от прекращения дела по не реабилитирующим обстоятельствам. Ерусалимского застрелили еще в июле 2002-го, а Лукоянов скончался от ковида в 2021-м.

После оглашения нового, обвинительного вердикта — в мае 2025-го — суд с подачи прокуратуры и потерпевших заключил под стражу Юсупова, Сардаева и Андреева. До того под арестом находился лишь Мухин.

Напомним, перед уходом в совещательную комнату перед коллегией присяжных поставили 69 вопросов. После семи часов в совещательной комнате народные судьи признали доказанными бандитизм, серию убийств в целях передела криминальных сфер влияния и незаконный оборот оружия. При этом присяжные де-факто оправдали покойных Ерусалимского и Лукоянова по эпизоду расправы над директором автостоянки Васиным в августе 2000 года. Голоса коллегии по вопросу доказанности вины каждого из них разошлись 4:4, в итоге ответ коллегии по обоим был — «Не доказано».

Главный фигурант дела Фердинат Юсупов (он же Федя) признан виновным в организации и руководстве бандой и организации ряда убийств. В их числе — расправа над лидером группировки «Калуга» Вячеславом Татаровым в 1998 году и убийство в августе 1999-го учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA» Тимура Атнагулова. При этом ни по одному из доказанных эпизодов коллегия не сочла Юсупова и других обвиняемых заслуживающими снисхождения. И это важный момент — ведь в противном случае прокуратура не могла бы запрашивать более двух третей от максимально предусмотренного санкциями Уголовного кодекса срока, в редакции этого документа на дату каждого из преступлений.

Вину в ходе судебного процесса фигуранты отрицали, просили об оправдании. Однако после вердикта Юсупов, Лукоянов и Андреев заявили ходатайства о прекращении их преследования в связи с истечением сроков давности по всем эпизодам дела, датированным 1997—2001 годами.

Сегодня гособвинитель Альфия Явдолюк запросила для Фердината Юсупова 19 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, для Владислава Мухина — 24 года, для Сергея Садраева — 17 лет, для Леонида Андреева — 15 лет колонии строгого режима.

Примечательно, что прокурор просила применить истекший срок давности в 15 лет по эпизоду банды в отношении Юсупова, Сардаева и Андреева, а вот к Мухину с учетом его нахождения в розыске — не применять.

