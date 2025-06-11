Фонд ООН: демографический кризис вызван неадекватными политическими решениями

Эксперты Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провели масштабное исследование, охватившее более 14 тысяч человек в 14 странах. Результаты показали, что демографический кризис вызван не свободным выбором людей, а отсутствием «экономической безопасности и личных возможностей».

В ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов хотели бы иметь двоих или более детей. Однако 31% опрошенных в возрасте за 50 лет заявили, что у них меньше детей, чем они планировали. Главными препятствиями на пути к рождению детей стали экономические проблемы — их указали 54% респондентов. Среди других причин — проблемы со здоровьем (24%) и страх перед будущим (19%).

Авторы доклада подчеркивают, что для решения проблемы важно понять потребности людей. Меры политики должны быть направлены на решение этих проблем, а не на отговаривание от использования контрацептивов или уговаривание рожать больше.

