В селе Песчаные Ковали утонул мужчина, катавшийся на сапборде

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана произошла трагедия. Мужчина утонул во время катания на сапборде, его спутница чудом выжила.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, дежурный получил сообщение о том, что на озере Ковалинское очевидцы спасли 36-летнюю женщину в 100 метрах от берега. Ей не потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что женщина вместе с мужчиной каталась на сапборде, в какой-то момент они упали в воду. Женщину спасли, а мужчина утонул. Спасательных жилетов на них не было.

Приехавшие по вызову водолазы извлекли тело 36-летнего мужчины с глубины восьми метров в 50 метрах от берега.

