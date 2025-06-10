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Челнинская компания «ПАД» вернула долг 128 млн рублей шести подрядчикам

11:29, 10.06.2025

За несвоевременную выплату компанию оштрафовали

Челнинская компания «ПАД» вернула долг 128 млн рублей шести подрядчикам
Фото: Максим Платонов

Компания «ПАД» из Набережных Челнов вернула долг 128 млн рублей шести подрядчикам за оказание услуг спецтехникой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура города Набережные Челны в ходе проверки внесла директору фирмы представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7. ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение срока оплаты услуг по договору). Компании выписали штраф.

Ранее сообщалось, что в Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан.

Дарья Сайфиева

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