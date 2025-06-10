Челнинская компания «ПАД» вернула долг 128 млн рублей шести подрядчикам
За несвоевременную выплату компанию оштрафовали
Компания «ПАД» из Набережных Челнов вернула долг 128 млн рублей шести подрядчикам за оказание услуг спецтехникой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Прокуратура города Набережные Челны в ходе проверки внесла директору фирмы представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7. ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение срока оплаты услуг по договору). Компании выписали штраф.
Ранее сообщалось, что в Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан.
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