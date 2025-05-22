В Казани изъяли еще одного ребенка, жившего в антисанитарных условиях — Бастрыкин поручил возбудить дело
В одной из квартир на улице Волкова в Казани обнаружили шестилетнюю девочку, жившую в антисанитарных условиях. Ребенка изъяли из семьи и поместили для осмотра и помощи в 18-ю поликлинику, сообщили в МВД по РТ.
Мать доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Проводится проверка.
После возникшего общественного резонанса председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад.
Также напомним, что сегодня в Авиастроительном районе Казани судебные приставы забрали девятилетнюю девочку у матери, после того как было установлено, что ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав ребенка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.