В Казани изъяли еще одного ребенка, жившего в антисанитарных условиях — Бастрыкин поручил возбудить дело

. Фото: Максим Платонов

В одной из квартир на улице Волкова в Казани обнаружили шестилетнюю девочку, жившую в антисанитарных условиях. Ребенка изъяли из семьи и поместили для осмотра и помощи в 18-ю поликлинику, сообщили в МВД по РТ.

Мать доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Проводится проверка.

После возникшего общественного резонанса председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад.

Также напомним, что сегодня в Авиастроительном районе Казани судебные приставы забрали девятилетнюю девочку у матери, после того как было установлено, что ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав ребенка.

Матвей Гавриков