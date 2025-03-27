Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с их профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул важный вклад Росгвардии в защиту правопорядка и безопасность граждан страны.

— Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, — заявил Путин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что эти бойцы выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, а также помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках.

Напомним, что Росгвардия была основана указом президента от 5 апреля 2016 года. С тех пор 27 марта был установлен как День войск нацгвардии, заменивший День внутренних войск МВД России.

Анастасия Фартыгина