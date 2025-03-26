Татарстанец предстанет перед судом за хищение 20,9 млн рублей под видом обучения финансовой грамотности

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане 29-летний Анатолий Артемов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве на сумму 20,9 млн рублей. Прокуратура республики утвердила против него обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года Артемов, действуя в составе организованной группы, обманул 23 человека. Мошенничество происходило под предлогом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности от имени компаний «Файненшл Траст» и «ФТ-групп» в Казани и Нижнем Новгороде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анатолий Артемов не признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело передано в Советский райсуд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, уголовные дела против пяти других соучастников уже находятся в суде, а дело о шестом соучастнике приостановлено из-за его розыска. Дело против неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Анастасия Фартыгина