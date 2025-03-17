В Менделеевском районе сменился глава Тихоновского сельского поселения

Фото: Максим Платонов

Глава Менделеевского района Радмир Беляев объявил о кадровых перестановках в Тихоновском сельском поселении. После десяти лет работы на посту главы поселения Алексей Карманов принял решение уйти на заслуженный отдых. Об этом стало известно на еженедельном совещании мэрии города.

Как отметил Беляев, Карманов, подполковник полиции в отставке, внес значительный вклад в социально-экономическое развитие поселения. Благодаря его усилиям жизнь местных жителей заметно улучшилась.

На внеочередном заседании Совета Тихоновского сельского поселения 13 марта депутаты единогласно приняли отставку Карманова.

Исполняющей обязанности главы Тихоновского сельского поселения назначена Алсу Гараева.

Гараева родилась 9 января 1982 года в Елабуге. В 2004 году окончила КГУ по специальности «Юриспруденция». Имеет опыт работы юристом в «Автоградбанке» (Набережные Челны) и специалистом по недвижимости в ипотечном агентстве. До назначения исполняющей обязанности главы поселения занимала должность начальника договорного отдела в МБУ «Централизованная бухгалтерия». Гараева проживает в селе Тихоново, замужем и воспитывает двух дочерей.

Рената Валеева