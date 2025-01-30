Пассажиров не спаивал, цепочку и часы нашел: суд Татарстана допрашивает казанского таксиста-«отравителя»

Фото: Ирина Плотникова

Свою версию событий по преъявленным преступлениям изложил сегодня на заседании Верховного суда РТ казанский таксист Игорь Зубрилин. Его обвиняют в подпаивании пассажиров опасным для жизни лекарством, разбоях, убийстве взрослого казанца и покушении на жизнь несовершеннолетнего. А еще в подделке паспорта, и лишь этот эпизод признает подсудимый, передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседание пришли двое потерпевших — мать погибшего пассажира такси и выжившая жертва преступления.

По версии СК и прокуратуры, ранее неоднократно судимый за кражи Зубрилин смог получить у знакомого — пациента психоневрологического диспансера сильнодействующий препарат клозапин, который подмешивал в питьевую воду и водку и предлагал своим пассажирам. Подбирал тех, что уже находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первой жертвой силовики считают 22-летнего Юрия Ефремова, который в ночь на воскресенье, 5 февраля 2023 года, уехал от бара на улице Профсоюзной, а его тело нашли в подъезде дома на улице 25 лет Октября. Причиной смерти стало отравление. По версии силовиков, туда его оттащил водитель такси, после того как подпоил и забрал его мобильник, оцененный в 34 тысячи рублей. Причем по дороге к этому дому таксист подвез на Квартал другую пассажирку Хибариеву, которая потом не досчиталась серебряной цепочки, мобильника и часов.

Зубрилин сегодня сообщил суду — после высадки Хибариевой нашел на переднем пассажирском сидении цепочку, а рядом с ковриком на полу — часы, но не знал, чьи они.

Ефремова и Хибариеву подбирал без помощи оператора «Яндекс. Такси», на улице. С его слов, оба уже были пьяными, сам им ничего выпить не предлагал. Первый при посадке сообщил — ему нужно в Соцгород, но улицу не уточнил, потому что заснул. Позднее, просыпаясь, также не смог назвать точный адрес. В итоге, по версии обвиняемого, он доехал с Ефремовым почти до Соцгорода, не добудился, вернулся в центр, там подобрал пассажирку Хибариеву и у одного из ресторанов в центре посадил на заднее сиденье своего знакомого Шельдяшова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда Хибариева сошла на Меридианной, Зубрилин отвез приятеля к дому на улице 25 лет Октября, а Ефремов продолжал спать. Как утверждает таксист, именно приятель Шельдяшов предложил выгрузить спящего в подъезде, сам вытащил его из салона и завел в подъезд. Хищение телефона Ефремова и убийство отрицает.

На допросе подсудимый также заявил — с 17-летним подростком, который сел в машину в ночь на 21 января 2023-го, а проснулся в сугробе на выезде из города, он встретился лишь на следствии. Ранее этого парня не подвозил.

Признал Зубрилин лишь подделку паспорта — якобы нашел в кустах у остановки по трассе в Йошкар-Олу чужое удостоверение личности и ради хулиганства вклеил туда свое фото. Но этот паспорт нигде не предъявлял, кредиты на него не оформлял, — утверждает обвиняемый.

Применение клозапина таксист сегодня также отрицал.