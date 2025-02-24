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СК России усилит контроль за расследованием дел о лжеврачах после трагедии в Казани

21:18, 24.02.2025
СК России усилит контроль за расследованием дел о лжеврачах после трагедии в Казани
Фото: Максим Платонов

Следком России взял под контроль расследование уголовных дел, связанных с оказанием ненадлежащих медицинских услуг в разных регионах страны. В центре внимания оказались разные случаи, включая трагическую гибель годовалого ребенка в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На федеральном телеканале обсуждались не только казанская трагедия, но и другие инциденты — смерть девушки в Краснодарском крае и травма пациентки в Московской области. Все эти случаи связаны с действиями врачей-мошенников.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений в Татарстане, Краснодарском крае и Московской области представить отчеты о ходе расследований. Эти дела находятся под строгим контролем центрального аппарата СК.

Анастасия Фартыгина

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