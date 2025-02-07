Франция объявила о пересмотре аккредитации для российских журналистов

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МИД Франции подтвердил, что Париж намерен пересмотреть условия аккредитации для российских журналистов. Об этом сообщил представитель ведомства Кристоф Лемуан.

— Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть, — сообщил он.

Напомним, что Мария Захарова предложила создать «пул средств массовой информации стран БРИКС для привлечения к информационному сопровождению деятельности объединения».

Анастасия Фартыгина