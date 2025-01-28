В Набережных Челнах задержали водителя за попытку скрыться от полиции
Полиция Набережных Челнов задержала водителя автомобиля, который, будучи непристегнутым, попытался скрыться от сотрудников ДПС, отказавшись остановиться для досмотра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
— На неоднократные законные требования инспекторов об остановке транспортного средства водитель не реагировал и попытался скрыться. Он совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, — сказано в сообщении.
Водитель был задержан на 13 суток.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.