В Набережных Челнах задержали водителя за попытку скрыться от полиции

Фото: Михаил Захаров

Полиция Набережных Челнов задержала водителя автомобиля, который, будучи непристегнутым, попытался скрыться от сотрудников ДПС, отказавшись остановиться для досмотра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

— На неоднократные законные требования инспекторов об остановке транспортного средства водитель не реагировал и попытался скрыться. Он совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, — сказано в сообщении.

Водитель был задержан на 13 суток.

Рената Валеева