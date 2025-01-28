Комитет по охране ОКН: общежитие КНИТУ-КАИ останется под охраной государства

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия официально опроверг информацию о снятии с государственной охраны и возможном сносе здания первого общежития КНИТУ-КАИ. Об этом написала пресс-служба.

Проведенная государственная историко-культурная экспертиза признала историческую, мемориальную и градостроительную ценность общежития, построенного по проекту архитектора Ивана Чернядьева в 1935–1937 годах. Экспертиза рекомендовала сохранить его статус охраняемого объекта.

— Данное решение было принято с учетом мемориальной, исторической, архитектурной и градостроительной ценности объекта, — подчеркнули в комитете.

При этом окончательное решение о включении общежития в единый государственный реестр объектов культурного наследия будет принято с учетом результатов общественных обсуждений.

— Исторически ценные градоформирующие объекты являются предметом охраны исторического поселения. Охране подлежат основной объем, стилистические и архитектурные особенности решения исторических фасадов, конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и материал кровли, — сказано в сообщении.

Рената Валеева