Издательство «Альпина Проза» уничтожит роман Иличевского из-за скандала с заимствованиями

Автор оказался в центре громкого скандала, который начался с обвинений израильской журналистки Аллы Гавриловой

Фото: Екатерина Петрова

Издательство «Альпина Проза» решило уничтожить тираж романа Александра Иличевского «7 октября» после выявления в тексте заимствований из чужих произведений. Автор, лауреат престижных литературных премий, оказался в центре громкого скандала, который начался с обвинений израильской журналистки Аллы Гавриловой. Она обнаружила в книге фрагменты своего репортажа о секторе Газа, опубликованного в 2024 году. Текстовые совпадения заняли три с половиной страницы романа объемом 167 страниц, причем цитаты военных, описания и прямую речь героев Гавриловой писатель присвоил своему персонажу — Ивану Глухову.

Обсуждение началось 6 января 2025 года, когда журналистка публично заявила, что ее репортаж был использован без согласования, без указания авторства и даже без кавычек. Гаврилова утверждала, что еще на стадии рукописи обсуждала с Иличевским необходимость ссылки на оригинал, однако в финальной версии книги не нашла ни сносок, ни упоминаний об источнике, кроме общих благодарностей. «Беспримерно героическая журналистская работа» — так описал писатель вклад Гавриловой в разделе благодарностей, однако ее требования указать конкретные страницы или ссылку на издание так и не были выполнены.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Претензии Гавриловой — лишь вершина айсберга. Во время дальнейшего анализа в романе были найдены отрывки из рассказа Владимира Мурзина «Приключения в пустыне» (2002), Андрея Платонова («Неодушевленный враг», 1942 год) и даже из предыдущих произведений самого Иличевского. Совокупный объем заимствований, по оценкам, составляет около 20% текста. В частности, пять страниц текста, которые описывают пустынный ландшафт, почти дословно дублируют описание Мурзина, лишь с заменой деталей: вместо афганской пустыни в книге Иличевского появляется пейзаж у сектора Газа, с полями горчицы вместо тюльпанов, орлами вместо грифов и нубийскими козлами вместо коней. Эпизод битвы черепах, переписанный практически дословно, стал предметом активного обсуждения в социальных сетях.

Заимствования из Платонова также вызвали бурные споры. Так, реплики нациста из «Неодушевленного врага» в романе звучат из уст израильтянина, а слова советского солдата — от боевика ХАМАС. Эти фрагменты занимают около пяти страниц текста.

Сам Иличевский признал ошибки, назвав их «грандиозно ошибочным усилием» и объяснив путаницу большим объемом черновиков, которые он якобы коллекционирует. Писатель заявил, что в новой версии романа уберет все спорные фрагменты, а в раздел благодарностей не будет включать упоминания Гавриловой. Он также принес публичные извинения и частично удалил из электронной версии книги фрагменты, вызвавшие претензии.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Вместе с тем в дискуссии появились защитники Иличевского. Некоторые литературные критики указывают, что заимствования у журналистов — стандартная практика, поскольку писатели часто используют репортажи как источник фактической информации. Однако даже они считают, что ситуация с художественными текстами Мурзина и Платонова носит более проблемный характер, так как речь идет о заимствовании не только фактов, но и стиля, метафор и авторского взгляда.

На фоне разгорающегося скандала издательство «Альпина Проза» решило полностью изъять и уничтожить бумажный тираж романа, а также внести изменения в электронную и аудиоверсию. С 16 января 2025 года в книжных сервисах появилась отредактированная версия текста, а обновленная аудиокнига запланирована к выпуску до 19 января.

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Екатерина Петрова