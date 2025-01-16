Татарстан вложил 71,8 млрд рублей в природоохранные мероприятия
На итоговой коллегии Министерства экологии Татарстана были подведены итоги работы за последние семь лет, в ходе которой в природоохранные мероприятия было инвестировано 71,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Из этой суммы более 41 млрд составил вклад предприятий, что свидетельствует о высокой социальной ответственности и экологоориентированности бизнеса.
Министр экологии Александр Шадриков подчеркнул важность сотрудничества между обществом, наукой, властью и бизнесом для решения амбициозных задач.
— Татарстан никогда не боялся браться за сложные пилотные проекты, — подчеркнул он.
С 2019 года республика активно реализует национальный проект «Экология», в рамках которого выполнено 30 мероприятий на сумму 21 млрд 600 млн рублей.
В 2024 году расходы на охрану окружающей среды превысили 11 млрд рублей, и Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в эту сферу. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» было построено и реконструировано 13 очистных сооружений.
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