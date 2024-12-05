Трое предпринимателей приговорены к тюремным срокам за хищение средств «Пушкинской карты»

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Басманный суд Москвы вынес приговор трем предпринимателям, признанным виновными в особо крупном хищении средств госпрограммы «Пушкинская карта». Виктор Якубов приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Илья Сафонов — к 5 годам, Эмиль Гурбанов — к 4 годам, пишет «Интерфакс».

Суд частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденных солидарно более 181 млн рублей в пользу Министерства культуры и около 23 млн рублей в пользу «Почта Банка». На имущество обвиняемых стоимостью более 110 млн рублей ранее был наложен арест.

Все трое признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Следствие установило, что обвиняемые регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» как организаторы мероприятий, арендовали площадки и организовывали фиктивные концерты. Они использовали предоплаченные «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом, склоняя пользователей к покупке билетов на мероприятия с заведомо завышенным количеством мест. Видимость посещения обеспечивалась привлеченной массовкой.

В результате мошенничества, по данным Генпрокуратуры, было похищено более 200 млн рублей, тем самым был причинен значительный ущерб бюджету России и «Почта Банку».

Рената Валеева