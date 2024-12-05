В Татарстане могут установить выплату студентам-педагогам, заключившим договор целевого обучения
В Татарстане могут установить единовременную выплату студентам вузов, обучающимся по направлению «Педагогическое образование» и заключившим договоры целевого обучения с образовательными организациями республики посредством портала «Работа России». Проект соответствующего постановления кабмина РТ находится на антикоррупционной экспертизе.
— Стипендия предоставляется не более чем 150 студентам, заключившим договор целевого обучения, единовременно на весь период обучения в размере двух тысяч пятьсот рублей, — говорится в документе.
Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство образования и науки Татарстана. Выплата будет производиться в сроки, установленные договором целевого обучения, но не позднее 31 декабря того года, в котором он был заключен.
Студентам предстоит вернуть полученные средства муниципальным образовательным организациям в случаях:
- неисполнения обязательства по освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение ее срока по целевому договору;
- расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.
Напомним, Минобрнауки России рассматривает возможность введения нового типа жилья для студентов и сотрудников университетов, сочетающего комфорт и доступную стоимость. Речь идет о дополнении, а не о замене существующих общежитий. В министерстве уточняют, что сейчас прорабатывается правовой статус нового типа жилья.
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