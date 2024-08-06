По итогам июля цена нового автомобиля в России снизилась до 3,57 млн рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам июля стоимость нового автомобиля в России снизилась до 3,57 млн рублей. По сравнению с июнем она уменьшилась на один процент. Годом ранее показатели стоимости новых машин составляли 3,8 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Большего всего средняя цена на автомобили снизилась в Брянской области, там понижение в цене составило 23%. В Карелии она упала на 21%, а в Калужской области — на 15%.

В начале августа также стало известно, что в России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны. Количество машин в возрасте 10 и более лет составляет 32 млн, что соответствует 71% от общего количества. В 2021 году таких старых автомобилей было 27,2 миллиона.

Разиль Самигуллин