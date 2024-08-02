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За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 77 лесных пожаров — продолжается ликвидация еще 196 очагов

09:11, 02.08.2024
За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 77 лесных пожаров — продолжается ликвидация еще 196 очагов
Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 77 лесных пожаров. Продолжается ликвидация 196 очагов возгорания в 14 субъектах страны.

Борьбу с огнем ведут 4 198 человек, 386 единиц спецтехники и 112 воздушных судов.

На территории двух регионов — Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) — все еще действует режим ЧС федерального уровня. Еще в двух субъектах — Бурятии и Красноярском крае — действует режим чрезвычайной ситуации. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Особый противопожарный режим установлен в 60 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 515 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны»: 235 работают в Забайкалье, а 280 — в Якутии.

Стоит отметить, что двумя днями ранее в 15 регионах страны потушили еще 67 лесных пожаров.

Олег Исаков

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