За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 77 лесных пожаров — продолжается ликвидация еще 196 очагов
За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 77 лесных пожаров. Продолжается ликвидация 196 очагов возгорания в 14 субъектах страны.
Борьбу с огнем ведут 4 198 человек, 386 единиц спецтехники и 112 воздушных судов.
Особый противопожарный режим установлен в 60 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.
Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 515 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны»: 235 работают в Забайкалье, а 280 — в Якутии.
Стоит отметить, что двумя днями ранее в 15 регионах страны потушили еще 67 лесных пожаров.
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