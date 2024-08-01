В 15 регионах России за прошедшие сутки потушили 67 лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 15 российских регионах удалось ликвидировать 67 очагов лесных пожаров. Однако борьба с огнем продолжается: сейчас тушат 236 пожаров на территории 11 субъектов РФ.

В общей сложности в ликвидации возгораний участвуют 4 180 человек, 405 единиц спецтехники и 101 воздушное судно.

На период особого противопожарного режима доступ в лес категорически запрещен. Такой режим установлен в 60 субъектах России. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

В Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) введен федеральный режим ЧС. Еще в двух субъектах — Бурятии и Красноярском крае — действует режим чрезвычайной ситуации.



Помощь в тушении пожаров регионам оказывают 515 специалистов федрезерва «Авиалесоохраны». Так, в Забайкальский край отправили 228 человек, а в Республику Саха (Якутия) — 287 специалистов. Накануне также удалось ликвидировать 61 лесной пожар.

Олег Исаков