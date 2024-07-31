В России продолжается борьба с лесными пожарами: за сутки потушен 61 пожар, но еще 248 остаются активными

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 21 регионе России пошутили 61 лесной пожар. Тем не менее продолжается тушение 248 пожаров в 10 субъектах РФ.

В борьбе с огнем задействованы 4 338 человек, 492 единицы спецтехники и 77 воздушных судов.

Режим ЧС действует в Бурятии и Красноярском крае. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия).

Особый противопожарный режим установлен в 61 субъекте России — на период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 515 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны». В Забайкальский край направлены 228 человек, а в Республику Саха (Якутия) — 287.

Накануне российские пожарные также потушили 37 лесных пожаров в 14 регионах.

Олег Исаков