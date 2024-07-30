Госдума приняла законопроект Росреестра об освоении садовых участков

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разработанный Росреестром. Он определяет срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Росреестре считают, что необходимо внести изменения в Земельный кодекс и статью 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Это нужно сделать, потому что в законодательстве есть понятие «освоение земельного участка», но оно не раскрыто. Также инициаторы законопроекта хотят уточнить, сколько именно времени требуется на освоение. Согласно проекту закона, на него дается три года.

Кроме того, благодаря законопроекту примут меры в отношении заброшенных земель на территориях садоводств и в населенных пунктах. В Росреестре подчеркивают, что задача данных норм — не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение для обеспечения надлежащего использования. Законопроект также защитит собственников участков от произвольных оценок со стороны проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется он или нет.

Рената Валеева