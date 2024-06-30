В России будет запущен государственный мониторинг состояния многолетней мерзлоты

Фото: Галия Шакирова

Правительство России утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Как следует из материалов правительства, документ предусматривает проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами в вечномерзлых грунтах. Также будет проводиться анализ, оценка и прогнозирование состояния вечной мерзлоты.

Эти данные будут использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата. Они помогут не допустить негативного влияния подобных изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан. Отмечается, что эти данные также будут способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65 процентов территории страны.

Результаты мониторинга будет публиковать Росгидромет на своем официальном сайте.

Напомним, на территории России теплеет быстрее в 2,5 раза, чем на планете в целом. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, представляя «Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России».