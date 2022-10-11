Росгидромет: в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Территория России теплеет быстрее в 2,5 раза, чем планета в целом. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, представляя Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России.

— Причем каждое десятилетие (...) теплее предыдущего. Наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области нашей страны, особенно в последние десятилетия. Сокращается площадь морского льда в Арктике, деградирует многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории нашей страны, — сообщил глава Росгидромета.



— Совершенно понятная физика за этим стоит: это и то, что значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и то, что речь идет о суше, которая быстрее теплеет, чем океан, — объяснил директор Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов.

Фото: pixnio.com

Шумаков добавил, что теплосодержание океана в 2018—2022 годах было выше, чем в любой другой пятилетний период, а темпы потепления океана показали особо сильный рост в последние 20 лет. Ученые прогнозируют, что среднегодовая глобальная приземная температура для каждого года между 2022 и 2026 годами будет выше доиндустриальных уровней 1850—1900-х годов на 1,1—1,7 градуса.



— Вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти лет будет теплее, чем самый теплый в истории 2016 год, и что средняя температура в 2022—2026 годах будет выше, чем в последние пять лет, превышает 90%», — поделился неутешительным прогнозом глава Росгидромета.

Он также добавил, что в 2022 году в России завершится реализация национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата, утвержденного правительством в 2019 году. Шумаков считает, что необходимость расширения государственной системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования очевидна.

Фото: pixabay.com

— Мы понимаем, что дефицит адаптации колоссален. В разных странах — по-разному, более экономически сильные страны лучше к этому приспособлены, экономически слабые страны, конечно, очень подвержены, находятся в очень серьезной зоне риска, с этим необходимо что-то делать, причем безотлагательно. И Россия с ее многообразием климатических условий обладает очень значительным адаптационным потенциалом, — сказал Катцов.

Росгидромет планирует расширить фоновый мониторинг многолетней мерзлоты, адаптировать гидрологическую наблюдательную сеть, развивать систему интегрированного городского экологического и климатического обслуживания, пишет «Интерфакс».

В сентябре в Татарстане анонсировали начало работы карбоновых полигонов. Они должны заработать до конца этого года. Их система создается по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.



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Илина Хакимова