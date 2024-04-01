Три человека погибли в результате взрыва на самой большой железорудной шахте России

Сегодня на шахте «Северопесчанская» в городе Краснотурьинске в Свердловской области произошел взрыв. Как сообщает ТАСС, в результате ЧП погибли три человека.

Как известно, на этой шахте занимаются добычей железной и медной руды. Она считается самой большой железорудной шахтой в России. «Северопесчанская» расположена в 380 км от столицы Свердловской области, Екатеринбурга.

Площадь подземной шахты составляет 140 тысяч кв. метров. Она уходит на глубину 530 метров, протяженность пробитых тоннелей превышает 350 км.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков